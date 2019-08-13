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مقتل ضابط وإصابة اثنين.. مسلح يفتح النار على دورية شرطة بكاليفورنيا

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:58 م
الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية في مكان الحادث بكاليفورنيا
على صالح
كشفت السلطات الأمريكية عن أن مسلحا ببندقية فتح النار على ضابط دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا ما أدى إلى مقتله بعد أن احتجزت شاحنته خلال محطة مرورية في ريفرسايد.

ووفقا لوسائل الاعلام الامريكية، اليوم الثلاثاء، فإن ضابطين آخرين أصيبا، أحدهما في حالة خطيرة، قبل قتل المسلح برصاص الشرطة خلال معركة إطلاق النار، أصيب فيها مدنيان في الموقع بجروح طفيفة على الطريق السريع.

وكشف والد الرجل مسلح أطلق النار على ضباط دورية الطريق السريع في كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين أثناء توقف حركة المرور ليلة الاثنين، أن ابنه أصيب بالاكتئاب، وكان يعاني من مشاكل زوجية وصحية.

وقال دينيس لوثر إن ابنه هارون لوثر، البالغ من العمر 49 عامًا، والمشتبه فيه بإطلاق النار على الدورية الشرطية قد قضى 10 سنوات في السجن بتهمة محاولة القتل، لكنه كان يعيد حياته إلى المسار الصحيح منذ إطلاق سراحه منذ أكثر من عقد.

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