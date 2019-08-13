هبوط أرضي فى أكبر شوارع مدينة الأقصر .. شاهد

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر صباح اليوم الثلاثاء ، بمعدات الشركة للعمل على إصلاح هبوط أرضى بمنطقة شارع التليفزيون بالأقصر، والعمل مع الجهات المعنية للوقوف على أسبابه .



وشهد شارع التليفزيون بمدينة الأقصر هبوط أرضي لم يستدل على أسبابه حتى الان



وتلقت شركة مياه الشرب بالأقصر إخطارا من الأهالي يفيد بحالة هبوط أرضي بشارع التليفزيون، ما جعل الشركه تنتقل بمعداتها للعمل على إصلاحه.