رئيس سموحة يهدد بالكشف عن "فضيحة العصر" في اتحاد الكرة

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يمتلك معلومات ستحدث أزمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري إذا قام بالكشف عنها.



وكتب فرج عامر في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه إذا قام بالكشف عن هذه المعلومات فستؤدي إلى ما أسماه بـ "فضيحة العصر".



وقال رئيس سموحة: "أحمد مجاهد عشماوي الكرة المصرية سابقًا أرسل لي تهنئة بالعيد يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته، والله العظيم لو قلت كل ما أملك من معلومات وما شاهدته علنا، والذي يعرفه كل من له علاقة بالوسط الكروي ستكون فضيحة العصر".

