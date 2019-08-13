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فن

أحدث ظهور لـ جيهان خليل.. والجمهور: مش كانوا وزعوا جمالك على البنات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:19 م
جيهان خليل
جيهان خليل
قسم الفن
فاجأت الفنانة المغربية جيهان خليل، جمهورها بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة أبهرت متابعيها بعد أن نشرت صور الجلسة علي حسابها الخاص عبر "الانستجرام".

وعلق احد الجمهور علي الصورة: مش لو كانوا وزعوا جمالك علي البنات كنا زمانا متجوزين دلوقتي بدل الوحدة اربعة.

يذكر أن جيهان خليل بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم طرحه في رمضان 2016. 

وأحدث أعمالها مسلسل بعنوان "علامة استفهام" بمشاركه الفنان محمد رجب وتم طرحه في رمضان 2019.

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