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فن

قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:17 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
مصطفى كرم
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر موقع الصور انستجرام.


وظهرت سيرين عبد النور وهي ترتدي بكيني أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ.


واعتمدت سيرين عبد النور علي إبراز جمالها بميكب خفيف علي وجهها وارتداء نظارة شمس وإسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "ملكة" و "جمالو القمر " و"قمر لبنان والله ".

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