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محافظات

رئيس ملوي يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفى العام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:01 م
مستشفى
مستشفى
ايمن رياض
تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي بالمنيا, مستشفى ملوي العام لمتابعة تقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة للمواطنين والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتلك الخدمات وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وتفقد رئيس المركز عددا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى للاطمئنان على المرضى للتأكد من انضباط الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داخل صيدلية المستشفى ومتابعة غرف المرضى والتأكد من تواجد الطاقم الطبي، بالإضافة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى ملوي الجديدة والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال في الميعاد المحدد لها.

كما تم المرور على الحملة الميكانيكية للوقوف على المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها، بالإضافة إلي أنه تم المرور على محطة معصرة ملوي لمتابعة حالة المحطة والاطمئنان عليها.

وأكد رئيس المركز أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المركز لمتابعة مستوى الأداء وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

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