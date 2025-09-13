قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حماس تعلن مقتـ.ل 6 فلسطينيين في غزة بتهمة العمالة لـ إسرائيل

حماس
حماس
محمود نوفل

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مقتل 6 فلسطينيين في غزة بتهمة العمالة لإسرائيل.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  الجمعة أن قائد الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.


وأضافت حركة حماس أن خليل الحية أدى صلاة الجنازة على نجله والذين قضوا في هجوم الدوحة بعد ترتيبات أمنية خاصة في قطر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفا مقر إقامة قادة حماس في قطر، إلا أن المؤشرات تؤكد فشل الغارة الإسرائيلية.

وكشفت حركة حماس،  الخميس أن التهديدات باغتيال قادة الحركة لن تغير مطالبها لإنهاء الحرب، داعية إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد بيان حماس، إصابة زوجة خليل الحية القيادي في الحركة أثناء القصف الإسرائيلي على منزله بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشيعت قطر أمس الخميس 5 ضحايا ماتوا جراء الغارة الإسرائيلية على الدوحة وكان على رأس المشيعين أمير البلاد تميم بن حمد.

أكد أمير قطر تميم بن حمد،  الخميس أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، معتبراً أن الهجوم الإسرائيلي الغادر استخفافاً بحياة الأبرياء، وانتهاكاً خطيراً يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

