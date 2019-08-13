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تعليم

بـ نظام الساعات المعتمدة.. إعلان مصروفات البرامج الجديدة فى هندسة القاهرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:46 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة رسوم الدراسة والخدمات في الفصول الدراسية الرئيسية.

وأوضح عميد الكلية لصدى البلد أن رسوم الدراسة والخدمات في الفصول الدراسية الرئيسية تبلغ 1100 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة بدءا من سبتمبر 2019، بالإضافة إلي 2700 جنيه رسوم إدارية في الفصل الدراسي و10% علي إجمالي المصروفات رسوما إدارية تحصل للجامعة.

وأضاف أن رسوم الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي تبلغ 1375 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة للطلاب الملتحقين بالدراسة بدءا من سبتمبر 2019 بالإضافة إلي 900 جنيه رسوم إدارية.

وقال إن الرسوم تسدد في بداية كل فصل دراسي كما يسدد الطالب رسوم التحاق 3600 جنيه مرة واحدة فقط عند قبوله ببرامج الساعات المعتمدة.

وأوضح أن الطالب المحول من هندسة بنظام الفصلين إلي الساعات المعتمدة؛ سيتم مساواته من حيث المصروفات الدراسية مع نفس دفعته.

كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة بدءًا من العام الجامعي المقبل 2019/2020، وتشمل هندسة الطاقة المستدامة SEE، والميكاترونكس MEE، وهندسة التصنيع والمواد MEM، والهندسة الصناعية والإدارة IEM، وتقبل كغيرها من برامج كلية الهندسة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى 15 برنامج.

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