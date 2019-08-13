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اقتصاد

الدولار يستقر عند 16.48 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:36 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أقل سعر له عند 16.48 جنيه.

بلغ أقل سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي CIB نحو 16.48 جنيه للشراء و 16.58 جنيه للبيع، و في بنوك " الإسكندرية، التعمير والإسكان" نحو 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

وفي بنوك " العربي الافريقي الدولي،المصرف المتحد، الأهلي اليوناني" سجل الدولار 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع
وسجل متوسط سعر صرف الدولار ببنوك" مصر، القاهرة، الأهلي المصري، كريدي أجريكول، البركة" نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، أما بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، عودة" نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع.

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