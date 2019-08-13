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تزامنا مع فض اعتصام رابعة.. خبير أمني: رفع درجة الاستعداد إلى الحالة «ج»

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:16 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
كـريـم الـخـطـيـب
أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشرطة استعادت عافيتها تماما بعد الضربات التي وجهت لها في يناير 2011، مؤكدا أن وزارة الداخلية تسير بخطط قوية ومنتظمة سواء للتأمين أو الضربات الاستباقية.

وأضاف محمد نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار تن» المذاع على قناة «تن»، أن الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بالعيد وتأمين مجرى نهر النيل والمسطحات المائية وكل الحدائق ووسائل المواصلات والمناطق السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية.

وأشار محمد نور الدين، إلى أن قوات الشرطة متواجدة للتعامل ضد أي حادث ارهابي او استغلال المواطنين وحمايتهم في كل مكان، موضحا أن الحالة الأمنية جيدة جدا ووزارة الداخلية رفعت درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع ذكرى فض اعتصام «رابعة» وإعلان حالة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة «ج».

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