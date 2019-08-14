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مرأة

قبل النوم.. ماسك سريع لنضارة وتبييض الوجه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:00 ص
ماسك تبييض الوجه
ماسك تبييض الوجه
رشا عوني
مشاكل البشرة من أكثر ما يشغل بال النساء ويبحثن دومًا عن حلول لها، بدءًا من حبوب الشباب وحتى البقع الداكنة والنمش وكذلك ظهور الخطوط الدقيقة على الجلد التي تنم عن بداية شيخوخة الجلد.

وبشكل خاص في الصيف، تحتاج البشرة عناية مكثفة لتقليل الاسمرار الذي تتعرض له البشرة نتيجة أشعة الشمس والخروج يوميًا واستخدام أدوات التجميل، فكل هذه العوامل تسلب النضارة والحيوية من بشرتك.

ويمكنك تجديد نضارة بشرتك بوصفة طبيعية بسيطة قبل النوم، نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة :

المكونات : ملعقة صغيرة كركم + ملعقة عسل + ليمونة + 3 ملاعق طحين شوفان

الطريقة : اخلطي الشوفان والكركم وضيفي عليها العسل وعصير الليمونة وقلبي الخليط جيدًا وضعيه على وجهك لمدة نصف ساعة قبل النوم ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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