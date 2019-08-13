نائب وفدي يكشف كارثة بيئية.. ويطالب الحكومة بإحياء صناعة الجلود

كشف النائب الوفدي، رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ورئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، عن كارثة بيئية، بعد إلقاء المواطنين لجلود الأضاحي في الترع والمصارف لانخفاض أسعارها، التي بلغت 10 جنيهات، ما يمثل كارثة بيئية تضر بالصحة العامة للمواطنين.



وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة المصرية، بإحياء صناعة الجلود، واحتضان الصناع، بهدف الحد من الواردات الأجنبية، موضحًا أن جلود المواشي تدخل في عدد كبير من الصناعات، ولايمكن أن ينكر أحد أهميتها في إحياء عدد كبير من الصناعات الهامة، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بإنشاء مدينة ومجمع لإحياء الصناعات القائمة على جلود المواشى.



وأضاف "تمراز": "ونحن نحتفل جميعا بـ عيد الأضحي المبارك، فوجئ أصحاب الأضاحى والجزارون، بأن سعر جلود المواشي يبدأ من 10 جنيهات تدريجيا حتى مبلغ أقصاه 20 جنيها، ما دفع إلى إلقائهم الجلود في المصارف البيئية، وصناديق القمامة؛ نكاية فى السعر المتدني المخصص للجلود.



وأشار رئيس اللجنة النوعية للزراعة في حزب الوفد، إلى أن تلك الأزمة توضح أن العاملين في صناعة الجلود أو وزارة الصناعة ذاتها، تجهل مدى أهمية ذلك على الصناعة، وعلى السوق التجاري في مصر، وعلي الدخل القومي، متمنيًا أن تتبنى وزارة الصناعة تلك الأزمة، وتحتضن الصناع، وتعمل على تسوية الخلافات الداخلية، وتجاوز العقبات من أجل إحياء الصناعة المصرية للجلود، والحد من حجم الواردات الأجنبية.