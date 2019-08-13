إيقاف بطلة روسية في رفع الأثقال 8 سنوات لثبوت تعاطيها المنشطات

أعلن الاتحاد الروسي لرفع الأثقال، اليوم الثلاثاء، وقف اللاعبة الروسية وبطلة أوروبا السابقة ديانا مستييفا 8 سنوات بسبب ثبوت تعاطيها للمنشطات.



وقال المكتب الصحفي للاتحاد - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه قرر إيقاف مستييفا لـ8 سنوات، على أن يُحتسب الإيقاف رسميا اعتبارا من 14 مايو الماضي.



وأشارت الوكالة الروسية إلى أن اللاعبة الروسية كانت قد حصلت على بطولة أوروبا لرفع الأثقال لوزن تحت 90 كيلوجراما في 2017 وفضية أوروبا لوزن تحت 87 كيلوجراما في 2019.



وقال رئيس الاتحاد ألكسندر بتروف لـ"تاس" تعليقا على القرار إن العقوبة جاءت مغلظة نظرا لأن هذه المرة ليست الأولى التي تثبت فيها مخالفة مستييفا لقوانين المنشطات.



وعوقبت اللاعبة بالإيقاف لمدة عامين في أبريل 2014 بعد انتهاكها لقوانين المنشطات أيضا.