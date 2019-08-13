ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة يكتفي بالجري حول الملعب في مران الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:06 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
اكتفي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الاثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز السبت المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في دور الـــ16 ببطولة كأس مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشغال شاقة للاعبي الأهلي في نهاية التدريب المسائي.. اعرف السبب

الأهلي يواصل تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة اطلع برة

تدريبات بدنية إضافية في نهاية مران الأهلي

تدريبات منفردة لـ محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف في الأهلي

جيرالدو يكتفي بـ تدريبات خفيفة في جيم الأهلي

بعد رباعية اطلع برة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لبيراميدز في الكأس

ترشيحاتنا

يا وعدي على الضحكة .. وصلة غزل فى وفاء عامر بسبب صورة

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول

بكتف عار وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام

فوائد زيت الزيتون للمعدة والجسم

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة