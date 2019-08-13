رامي ربيعة يكتفي بالجري حول الملعب في مران الأهلي

اكتفي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الاثنين، بعد الفوز على فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز السبت المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب في دور الـــ16 ببطولة كأس مصر.

