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اقتصاد

مؤتمر لتعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.. أبريل المقبل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:01 ص
معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي
آية الجارحي
ينظم معهد التخطيط القومي خلال أبريل المقبل، مؤتمرًا لتعزيز التنمية المستدامة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة.

وكشف تقرير صادر عن المعهد باعتباره الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أنه مع نقص الوقود العادي كان لزاما لتوجه الحكومة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة وتسهم في تحسين استخدامات الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة

وأوضح التقرير أنه وفقا لبحوث ميدانية ودراسات قام بها المعهد فإن هناك تنسيقًا يتم مع المراكز البحثية المختلفة لتطبيق عمليات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بالريف و تعزيز استخداماتها في الزراعة المستدامة.

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