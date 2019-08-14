مؤتمر لتعزيز استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.. أبريل المقبل

ينظم معهد التخطيط القومي خلال أبريل المقبل، مؤتمرًا لتعزيز التنمية المستدامة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة.





وكشف تقرير صادر عن المعهد باعتباره الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أنه مع نقص الوقود العادي كان لزاما لتوجه الحكومة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة وتسهم في تحسين استخدامات الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة



