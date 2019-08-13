استراتيجية ملكية.. قرار عاجل من ملك المغرب بخصوص الاحتفال بعيد ميلاده

قال موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الثلاثاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمر بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، ابتداء من هذا العام وهي الاحتفالات التي جرت العادة أن تقام بالقصر الملكي يوم 21 اغسطس من كل عام.



وبحسب الموقع، فإن القرار جاء بناء على استراتيجية ملكية تهدف إلى تخفيض النفقات وتوجيه الأموال التي يتم صرفها على مثل هذه المناسبات إلى المشروعات التنموية في البلاد.



ولفت إلى أن العاهل المغربي شرع، قبل ثلاث سنوات، في التقليل من مظاهر احتفالات "عيد الشباب"، بحذف فقرة التوشيحات التي دأب فيها على توشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، قبل أن تصل المؤسسة الملكية إلى مرحلة الإعلان النهائي عن إلغاء الاحتفالات الرسمية لـ"عيد الشباب".