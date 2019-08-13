اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. من هو المدرب القادم.. والجونة يستفز الأبيض بـ معلول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الثلاثاء 13-8-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:
دعم قوى لـ الأبيض.. فرجانى ساسى يعود إلى مصر ويتدرب مع الزمالك
عاد فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ، وحرص الدولي التونسي على التواجد في تدريبات الفريق وانتظم بشكل طبيعي.
أيمن طاهر يقود تدريبات قوية لـ حراس الزمالك
قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.
تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة فى الزمالك
خاض عبد الله جمعة لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، حيث حصل على راحة من المران في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في وضع برنامج تأهيلي له لزيادة معدلات لياقته البدنية.
وكيل أعمال دياز يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع الزمالك.. ومرتضى: اللى حرضه هاعرفه
أكد محمد حبشي وكيل أعمال المدرب رامون دياز موافقة المدرب على تولي مسؤولية تدريب الزمالك في البداية قبل أن يتلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي المسؤولية.
دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على جنسية وموعد وصول طاقم حكام مباراة الزمالك وديكاداها
يصل إلى القاهرة فجر الخميس المقبل طاقم الحكام الأثيوبي المكلف بإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب.
ورقة وقلم.. مرتضى منصور يبتكر طريقة جديدة لاختيار مدرب الزمالك.. تعرف عليها
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الطريقة التي اتبعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، أثناء اجتماعه برموز القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء.
الزمالك يفاضل بين ثنائي صربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد
استضافت صالة المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع رموز القلعة البيضاء، لعرض أسماء المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال شاشة عرض كبيرة.
مرتضى منصور يعرض 7 مدربين في جلسة اختيار المدير الفني الجديد لـ الزمالك
قام رئيس نادى الزمالك بعرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الأبيض.
درب مكابي الإسرائيلي .. امير مرتضى يقترح تولي الصربي ستانوفيتش تدريب الزمالك
اقترح أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اسم الصربي ألكسندر ستانوفيتش على إدارة النادي الأبيض، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول
استفز الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر "تويتر"، جماهير الزمالك، بإعلان التعاقد مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي.
مرتضى منصور يجتمع مع رموز الزمالك.. اعرف السبب والتفاصيل
حضر الجلسة كل من طارق يحيي، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيوني، عصام مرعي، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هاني عبادة ووليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد غدًا الأربعاء.
سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال.
5 آلاف مشجع .. الزمالك يطرح تذاكر مباراة بطل الصومال للبيع
يبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء في طرح تذاكر المباراة المقبلة لفريق الكرة الأول بالنادي، أمام فريق ديكاداها الصومالي، للبيع.
دعم قوى لـ الأبيض.. فرجانى ساسى يعود إلى مصر ويتدرب مع الزمالك
عاد فرجاني ساسي لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مصر بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ، وحرص الدولي التونسي على التواجد في تدريبات الفريق وانتظم بشكل طبيعي.
أيمن طاهر يقود تدريبات قوية لـ حراس الزمالك
قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.
تدريبات تأهيلية لـ عبد الله جمعة فى الزمالك
خاض عبد الله جمعة لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، حيث حصل على راحة من المران في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في وضع برنامج تأهيلي له لزيادة معدلات لياقته البدنية.
وكيل أعمال دياز يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع الزمالك.. ومرتضى: اللى حرضه هاعرفه
أكد محمد حبشي وكيل أعمال المدرب رامون دياز موافقة المدرب على تولي مسؤولية تدريب الزمالك في البداية قبل أن يتلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي المسؤولية.
دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على جنسية وموعد وصول طاقم حكام مباراة الزمالك وديكاداها
يصل إلى القاهرة فجر الخميس المقبل طاقم الحكام الأثيوبي المكلف بإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب.
ورقة وقلم.. مرتضى منصور يبتكر طريقة جديدة لاختيار مدرب الزمالك.. تعرف عليها
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الطريقة التي اتبعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، أثناء اجتماعه برموز القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء.
الزمالك يفاضل بين ثنائي صربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد
استضافت صالة المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع رموز القلعة البيضاء، لعرض أسماء المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال شاشة عرض كبيرة.
مرتضى منصور يعرض 7 مدربين في جلسة اختيار المدير الفني الجديد لـ الزمالك
قام رئيس نادى الزمالك بعرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الأبيض.
درب مكابي الإسرائيلي .. امير مرتضى يقترح تولي الصربي ستانوفيتش تدريب الزمالك
اقترح أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اسم الصربي ألكسندر ستانوفيتش على إدارة النادي الأبيض، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
الغل موصلش للدرجة دي.. الجونة يستفز الزمالك ويعلن ضم علي معلول
استفز الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر "تويتر"، جماهير الزمالك، بإعلان التعاقد مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي.
مرتضى منصور يجتمع مع رموز الزمالك.. اعرف السبب والتفاصيل
حضر الجلسة كل من طارق يحيي، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيوني، عصام مرعي، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هاني عبادة ووليد صلاح عبد اللطيف، ومن المقرر أن يقوم رموز الزمالك بالمفاضلة بين المدربين المطروحين على أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد غدًا الأربعاء.
سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز
كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال.
5 آلاف مشجع .. الزمالك يطرح تذاكر مباراة بطل الصومال للبيع
يبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء في طرح تذاكر المباراة المقبلة لفريق الكرة الأول بالنادي، أمام فريق ديكاداها الصومالي، للبيع.