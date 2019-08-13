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رياضة

ورقة وقلم.. مرتضى منصور يبتكر طريقة جديدة لاختيار مدرب الزمالك.. تعرف عليها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:51 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسي
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الطريقة التي اتبعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، أثناء اجتماعه برموز القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك وضع ورقة وقلم أمام كل نجم سابق من الحاضرين، وطلب منهم اختيار المدرب الأفضل لتدريب الفريق بالترتيب من بين المرشحين، على أن يختار في النهاية المدرب الأعلى تصويتًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد غدًا الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس النادي.

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