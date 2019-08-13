دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على جنسية وموعد وصول طاقم حكام مباراة الزمالك وديكاداها

يصل إلى القاهرة فجر الخميس المقبل طاقم الحكام الأثيوبي المكلف بإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب.



ويدير المباراة طاقم تحكيم من اثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.



ويتوجه الحكام إلى الاسكندرية مباشرة بعد الوصول للقاهرة للاقامة في أحد فنادق برج العرب.