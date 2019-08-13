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رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على جنسية وموعد وصول طاقم حكام مباراة الزمالك وديكاداها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:54 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسى
يصل إلى القاهرة فجر الخميس المقبل طاقم الحكام الأثيوبي المكلف بإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي المقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من اثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.

ويتوجه الحكام إلى الاسكندرية مباشرة بعد الوصول للقاهرة للاقامة في أحد فنادق برج العرب.

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