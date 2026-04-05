أماني فاخر: قانون حماية المنافسة أحد الأعمدة الرئيسية لبناء اقتصاد قوى مستدام

قالت النائبة الدكتورة أماني فاخر ، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ فى كلمتها اليوم بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أن الحديث عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليس مجرد نقاش تشريعي فقط، بل هو حديث عن أحد الاعمدة الرئيسية في بناء اقتصاد حديث مستدام، اقتصاد يقوم على الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت “ فاخر ” إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن أكثر من 130 دولة حول العالم تعتمد على قوانين فعّالة لحماية المنافسة، لأنها أداة أساسية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.



و أوضحت أن المستثمر اليوم لا يبحث فقط عن الفرص، بل يبحث عن سوق عادل، تحكمه قواعد واضحة، وتكافؤ حقيقي في الفرص، لافتة إلى أنه من هنا، تأتي أهمية هذا القانون في حماية السوق من التشوهات، ويرسخ بيئة تنافسية تمنح لكل فاعل اقتصادي فرصة عادلة للمنافسة، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.



و أكدت وكيل اقتصادية الشيوخ أن التشريع خطوة مهمة، لكن التطبيق هو الفيصل، معربة عن تمنيها أن يُفعّل هذا القانون على نحو حاسم، بما يضمن تحقيق أهدافه، في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، وهو ما يمثل حجر الزاوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.