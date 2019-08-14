أمير مكة ينهي الجدل بشأن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية

أوضح أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، أمس الثلاثاء، حقيقة الخلاف بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وذلك على خلفية "أحداث عدن".





وبحسب ما قاله خالد الفيصل، في مؤتمر انتهاء موسم الحج، أن الإمارات والسعودية في جانب واحد بالنسبة للوضع في اليمن، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين الشقيقتين.





وفي الفترة الماضية أثير جدال بشأن وجود "خلاف" بين أبوظبي والرياض وهو ما نفاه الجانبان،.





وتأتي هذه التكهنات بوجود خلاف بعدما أوردت تقارير إخبارية سحب عدد من القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن وهو ما يؤثر على التحالف الذي تقوده السعودية، فضلا عن سيطرة الانفصاليين المدعومين من الإمارات على مدينة عدن.



