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أخبار العالم

أمير مكة ينهي الجدل بشأن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:09 ص
السعودية
السعودية
أحمد سيف الدين
أوضح أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، أمس الثلاثاء، حقيقة الخلاف بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وذلك على خلفية "أحداث عدن".

وبحسب ما قاله خالد الفيصل، في مؤتمر انتهاء موسم الحج، أن الإمارات والسعودية في جانب واحد بالنسبة للوضع في اليمن، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين الشقيقتين.

وفي الفترة الماضية أثير جدال بشأن وجود "خلاف" بين أبوظبي والرياض وهو ما نفاه الجانبان،.

وتأتي هذه التكهنات بوجود خلاف بعدما أوردت تقارير إخبارية سحب عدد من القوات الإماراتية المتواجدة في اليمن وهو ما يؤثر على التحالف الذي تقوده السعودية، فضلا عن سيطرة الانفصاليين المدعومين من الإمارات على مدينة عدن.

وأجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، زيارة إلى مدينة جدة السعودية، يوم الاثنين، التقى خلالها بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقشوا آخر المستجدات على الساحة اليمنية وعلى رأسها "أحداث عدن".

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