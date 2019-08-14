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أخبار العالم

المحاكم الأمريكية تنظر في فضيحة جنسية جديدة لمذيع CNN

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:14 ص
دون ليمون
دون ليمون
أحمد سيف الدين
اتهم نادل أمريكي، يعمل في إحدى حانات الولايات المتحدة في هامبتونز، مذيع قناة الـ CNN الشهير "دون ليمون" بالاعتداء الجنسي، وذلك من خلال دعوى قضائية جديدة رفعت، أمس الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع "واشنطن إكزامينر".

وقال دوستون هايس، النادل الذي يعمل في حانة "ذا أولد ستوف" في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، إنه كان يعمل في يوليو 2018 في الحانة المذكورة عندما قرر هو وزملاؤه الخروج لتناول المشروبات بعد العمل في مكان آخر، وذهبوا إلى حانة حيث زعم أنه شاهد دون ليمون في البار، وعرض عليهم شراء مشروب، وهو ما رفضه. 

وأضاف دوستون هايس أنه في وقت لاحق من الليل، عاد دون ليمون إليه مع مجموعة من أصدقائه و"وضع يده على أعلى رجله، وفرك بقوة أعضائه التناسلية، وقام ببعض الحركات الجنسية القبيحة".

وردت CNN في بيان لها: أن المدعي كان له تاريخ في ازدراء قناة CNN عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب تهديداته غير الناجحة، ومطالبه بتعويض مالي كبير من دون ليمون.

وبحسب ما أوضحه موقع واشنطن إكزامينر، لم ينكر بيان القناة بشكل قاطع هذه الادعاءات.

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