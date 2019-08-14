الجونة 2019 .. التجربة الأهلاوية تكتمل بنجاح

يعيش فريق الكرة الأول بنادي الجونة حالة جديدة ومختلفة بعد أن نجحت إدارة النادي في الوصول لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي يقضي بالحصول على خدمات نجم الفريق عمرو بركات والذي كان معار الي نادي سموحة السكندري الموسم الماضي، وانتقل بركات الي الجونة ليصبح سابع لاعب ينضم من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع عمر رضوان، ومحمد نجيب، وعمرو سعداوي، وتجديد إعارة أكرم توفيق، ومحمود الجزار، وأحمد ياسر ريان.



فيما كانت الصفقة الأهم للنادي الساحلي هي ضم نجم الاحمر اسلام محارب مقابل ما يقرب من أربعة ملايين جنيه في صفقة انتقال نهائي ليكمل الجونة ثمانية لاعبين من الأهلي وهو الأمر الذي لم يحدث في أي فريق مصري خلال مسابقة الدوري طوال تاريخها وربما يكون أحد الأمور نادرة الحدوث في الدوريات الأخرى.



فريق الجونة الذي نجحت معه التجربة الأهلاوية الموسم الماضي بالبقاء في الدوري بإقدام احمد ياسر ريان وأحمد حمدي واكرم توفيق يطمع هذه المرة في فرض نفسه كحصان أسود لمسابقة الدوري أو المرور الي المراكز المتقدمة المؤهلة للمنافسات القارية.