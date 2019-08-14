الدولار فقد 25% من قيمته .. توقعات بانهيار العملة الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول فقد الدولار 25% من قيمته وتوقعات بانهياره.



وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن النمو السريع للدولار يضر بالاقتصاد الأمريكي، ويخشى بعض المشاركين في السوق أن يؤدي هذا إلى ركود.



وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يؤثر سلبًا على أرباح الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، كما أنه يزيد من تكاليف الشركات الأجنبية التي عليها التزامات ديون تبلغ تريليونات الدولارات وعلى وجه الخصوص، تشعر شركات مثل كوكا كولا و"Caterpillar" وبوينج بالتأثير السلبي للدولار.



ويعتقد الاقتصاديون أن أي تقوية إضافية للعملة الأمريكية يمكن أن تمثل تحديًا للاقتصاد العالمي في ظل الوضع غير المستقر للدولار، يختار الاقتصاديون بشكل متزايد لصالح عملة الوون الكوري الجنوبي، والكورونا التشيكية، والدولار النيوزيلندي، والين الياباني والفرنك السويسري.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء ارتفاع قيمة الدولار، في 8 أغسطس، والذي يؤثر سلبًا على قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.

