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بعثة الطبية للحج: حالات الحجاج المصريين مستقرة والوفيات كلها طبيعية.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:41 ص
الحجاج
الحجاج
آيات أحمد
قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إن حالة الحجاج المصريين بالمستشفيات مستقرة، مؤكدًا أن جميع الحجاج بخير، وباقى 40 حالة فقط داخل مستشفيات مكة المكرمة يتلقون العلاج.

وأضاف الدكتور محمد ضاحى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه هناك 3 حالات مرضية بمستشفيات عرفات، وسيتم خروجهم اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن هناك 36 مريض فشل كلوى تلقوا 186 جلسة غسيل كلوى.

وتابع الدكتور محمد ضاحى، أن مرضى الأورام تلقوا الجرعات الكيماوية خلال الحج، موضحًا أن الخدمات الطبية تقدم للحجاج المصريين على أكمل وجه.

وأردف الدكتور محمد ضاحى، أنه تم تسجيل حالات وفيات قليلة بين الحجاج المصريين، ولكها طبيعية نتيجة كبر السن فقط، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان على عدد الوفيات بالتفاصيل فى مؤتمر صحفى.

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