لهذا السبب.. نبيل الحلفاوى يدخل فى جدل مع مشجعى نادى الزمالك

دخل الفنان نبيل الحلفاوى فى جدل مع متابعيه الذين يشجعون نادى الزمالك، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث اختلفت الآراء حول توصيف نادى الزمالك ببطل أفريقيا بعد حصوله على بطولة الكونفدرالية الأخيرة.



وجاء رد نبيل الحلفاوى على هذا التوصيف قائلا: "فعلا؟! كسبتم دوري أبطال أفريقيا؟ شكرا على المعلومة.. أمال الترجي والوداد بيتخانقوا على إيه؟ بطل أفريقيا هو الفائز بدوري الأبطال.. لكن الفائز بالكونفدرالية هو بطل دوري بين ثوالث أفريقيا وليس أبطالها ومعهم الخاسرون في دوري الأبطال (خرجوا من دور الـ16)، وقد يكون معهم فائزون بكؤوس".



وأضاف نبيل الحلفاوى قائلا: "ومع ذلك هي بطولة أفريقية وكنت أشجع الزمالك وهو يخوضها، وفرحنا بها كما فرحنا بفوز الأهلي بهذه البطولة، خاصة أنها كانت المرة الأولى التي يفوز بها ناد مصري.. ولكننا وقتها لم نصف الأهلي بأنه بطل أفريقيا.. بطل القارة هو بطل الأبطال".



















