قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران في المنطقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جمع قيادات من جماعة الحوثي بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، دليل يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران".



وقال أنور قرقاش ـ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (العربية) الإخبارية ـ " إنه لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، وبياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".