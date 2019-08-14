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رياضة

48 ساعة تحسم عودة نيمار إلى الدوري الإسباني

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:09 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
محمد السعيد
ينتظر مسؤولو باريس سان جيرمان رد فعل إدارة ريال مدريد على مفاوضات برشلونة لضم نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في صفقة نيمار دا سيلفا، خاصة وأن رؤساء الأندية الأوربية سيتواجدون ، غدا الخميس، بمدينة ليفربول الإنجليزية، احضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة عرضت على على مسؤولي باريس سان جيرمان ضم نيمار من خلال تبادل لاعبيين ، لكن إدارة النادي الفرنسي، رفض ذلك، وطالبت بالحصول على الأموال.

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة تقديم ريال مدريد عرضا جيدا لضم نيمار خلال الساعات المقبلة، فإن إدارة باريس سان جيرمان هي ستضغط على نيمار للموافقة على العرض.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الباريسي بكسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليون يورو.

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