45 دقيقة.. مصر تتقدم على سلوفينيا 22-17 فى كأس العالم لناشئى اليد.. فيديو

انتهت 45 دقيقة من مباراة منتخب مصر للناشئين فى كرة اليد مع سلوفينيا بتقدم الفراعنة الصغار 22 /17 في إطار دور الـ16 بكأس العالم في مقدونيا.





ويلعب منتخب الفراعنة الصغار أمام سلوفينيا في دور الـ16 من البطولة العالمية وإذا نجح منتخبنا الوطني في اجتيازه يواجه الفائز من مباراة ايسلندا واليابان في دور الـ8.



على جانب آخر يلعب الفائز من منتخبي فرنسا والنرويج في دور الـ16 الفائز من البرتغال ومقدونيا و المتأهل الي دور ربع النهائي يواجه منتخب مصر .



ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.