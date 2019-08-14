لن تحجب الرؤية.. الآثار توضح حقيقة هدم الأسوار التاريخية لقصر البارون .. صور

كشفت وزارة الآثار عن حقيقة ما تردد بشأن هدم الأسوار التاريخية والأثرية المحيطة بقصر البارون، وبناء أسوار جديدة تحجب رؤية القصر من الخارج.



كان عدد من محبي وعشاق الآثار تبادلوا صورا تظهر أعمال بناء سور جديد حول القصر، وتردد أنه لأجل إتمام ذلك تم هدم الأسوار الأثرية القديمة للقصر، وهو ما نفته وزارة الآثار.



من جانبه قال العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية إنه حرصًا من وزارة الآثار على الحفاظ على معايير الأصالة خلال أعمال الترميم الخاصة بالقصر، تمت إزالة الأسوار الحديدية غير الأثرية والتي تم إنشاؤها حول القصر عام ٢٠٠٦.



وأشار إلي أن ذلك جاء لسوء حالة الأسوار، كما أنها لا تتوائم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر، مؤكدا انه لن يتم بناء سور حجري بدلا منها وتمت الاستعانة بالرسومات الأصلية للقصر والمنفذة من قبل المهندس ألكسندر مارسيل، وذلك لإنشاء اسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة.



واضاف: أن الأسوار عبارة عن قاعدة طولية خرسانية اسفل منسوب سطح الأرض، تعلوها اعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود اعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات، لتثبيت البانوهات الحديدية للاسوار"، مؤكدا أنه لن يتم بأي حال إعاقة ًاو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة القصر وروعة تصميمه.