فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور الجديدة لديها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"مع الشاي المغربي.



وظهرت الفنانة سمية الخشاب، بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون أزرق جينز وتيشيرت كحلي وحذاء أبيض، وظهرت وهي جالسة علي الأرض مع الفرش الاحمر الفاقع وهو ما علق عليه جمهورها ومتابعوها.



وخضعت سمية الخشاب لجلسة التصوير لتعبر عن مدي حبها للشاي المغربي.



ووضعت سمية الخشاب الماكياج الصاخب التي نال إعجاب بعض متابعيها،وتركت شعرها الطويل منسدلًا علي كتفيها.