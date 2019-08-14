استعدادا لـ ديكاداها.. طارق يحيى يعدّل في برنامج تدريب الزمالك

قرر طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغيير البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، والمقرر لها بعد غد الجمعة، على ملعب برج العرب، حيث كان مقررا ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم بمقر النادي الا ان المدرب قرر سفر الفريق للتدريب بالاسكندرية .



وغادر الفريق القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك .



ويخوض الفريق تدريبه مساء اليوم علي الملعب الفرعي لبرج العرب، ويخوض التدريب الختامي غدًا الخميس على الملعب الرئيسي.