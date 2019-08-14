ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لـ ديكاداها.. طارق يحيى يعدّل في برنامج تدريب الزمالك

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:12 م
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسي
قرر طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تغيير البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، والمقرر لها بعد غد الجمعة، على ملعب برج العرب، حيث كان مقررا ان يخوض الفريق مرانه مساء اليوم بمقر النادي الا ان المدرب قرر سفر الفريق للتدريب بالاسكندرية .

وغادر الفريق القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك .

ويخوض الفريق تدريبه مساء اليوم علي الملعب الفرعي لبرج العرب، ويخوض التدريب الختامي غدًا الخميس على الملعب الرئيسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

طارق يحيى يكشف استعدادات الزمالك لمواجهة بطل الصومال ودور شيكابالا

الأربعاء .. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطل الصومال

الثنائي المغربي راحة من تدريبات الزمالك

ترشيحاتنا

لن تحجب الرؤية.. الآثار توضح حقيقة هدم الأسوار التاريخية لقصر البارون .. صور

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مقتل اللاعب إميليانو سالا

اخبار الفن .. صدمة احمد حلمى .. وبكينى منة فضالى يتصدر جوجل .. والهضبة وحماقى برعاية تركى ال الشيخ

أغرب استخدامات للمشروبات الغازية .. التخلص من الصدأ أبرزها

الإسماعيلي يسعى لضم نجم وسط النادي الأهلي

بـ كاش مايوه فوق الركبة .. منى ممدوح فى إطلالة مثيرة بعد فيلم أولاد رزق .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو