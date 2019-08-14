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فن

فريق واما يطرح أغنية كترت حكاياتى.. شاهد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:10 م
فريق واما
فريق واما
أحمد إبراهيم
طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، فيديو كليب جديد لفريق "واما" بعنوان "كترت حكاياتي"، من ألبوم "الصيف ابتدى".

أغنية "كترت حكاياتي"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

يذكر أن فريق واما، يعتبر واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

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