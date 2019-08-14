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حدث يحضره محبو الموسيقى من كل الدول.. برلماني عن عروض أوبرا عايدة في الأقصر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:04 م
عروض اوبرا عايدة
عروض اوبرا عايدة
أسامة علي
قال الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن أوبرا عايدة، لها ذكرى عظيمة، وهى افتتاح قناة السويس فى عهد الخديو إسماعيل، والذى دعا إلى هذا الحفل ملوك وأمراء وقناصل الدول الأجنبية آنذاك وعلى رأسهم الملكة أوجيني ملكة فرنسا، لافتا إلى أنه خلال الحفل الذى تكلف 10 ملايين جنيه عزفت موسيقى اوبرا عايدة لأول مرة.

واوضح محمد عبده، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الموسيقار الايطالى جوزبى فيردى هو من ألَّف موسيقى الحفل آنذاك، مؤكدا أن عودة عروض اوبرا عايدة إلى معبد حتشبسوت بالاقصر سيكون حدثا موسيقيا مهما لما له من قيمة ووزن كبير ويحتاج إلى التنظيم وشيء من الدعاية.

وتوقع عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، حضور كل المهتمين بالموسيقى الكلاسيكية ومحبى عروض أوبرا عايدة من جميع انحاء العالم لمشاهدة العرض التاريخى المقرر إقامته لمدة 3 أيام في الفترة من 26 وحتي 28 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن أوبرا عايدة قصة مصرية خالصة، مُقتبسة من لوحات الحضارة الفرعونية الخالدة وتربط بين مصر والحبشة فى قالب درامى محكم ولا تزال تحظى بشغف العالم وإعجابه، ويتم تنفيذها من خلال خبرات عالمية بارزة للوصول إلى عرض أكثر تشويقًا.

وتحكي عروض "أوبرا عايدة" قصة حب نشأت بين أسيرة حبشية اسمها عايدة، وراداميس قائد الجيش المصرى، الذى حكم عليه فرعون مصر بالإعدام، بعد أن ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.

وتم اكتشاف مخطوطات أوبرا عايدة من قبل عالم الآثار الفرنسى "اوجست ماريتا" فى وادى النيل، والمخطوطة عبارة عن قصة من 4 صفحات، ألف قصتها ميريت باشا عالم المصريات الفرنسى الشهير، وكتب نصها الغنائى (الليبرتو) جيسلا نزونى.

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