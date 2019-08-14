مدافع الأهلي ينتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقود إعارته لصفوف طلائع الجيش لمدة موسمين اليوم الأربعاء.



وانتظم علاء في تدريبات طلائع الجيش عقب توقيع العقود، في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للنادي.



وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي استبعد أحمد علاء من قائمة الفريق الإفريقية، ليقرر اللاعب الانضمام إلي الجيش على سبيل الاعارة.