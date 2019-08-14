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رياضة

تشيلسي يدرك التعادل 2-2 أمام ليفربول في السوبر الأوروبي .. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:12 م
جورجينيو
جورجينيو
محمد رشاد
أدرك فريق تشيلسي هدف التعادل أمام منافسه ليفربول لتصبح النتيجة 2-2 ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى، بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وحصول تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل للبلوز الازرق جيرو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، قبل أن يتعادل للريدز الأحمر السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 49 من زمن المباراة .

وفى الدقيقة 94 من زمن المباراة أضاف ماني الهدف الثاني ، وترجم ليفربول تفوقه في الشوط الإضافي الأول بهدف رائع بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي بقذيفة مرت إلى الشباك.

وفي الدقيقة 101 تعادل جورجينيو من ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس أدريان للاعب أبراهام داخل منطقة الجزاء ليعود الأزرق للقاء مجددًا.

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