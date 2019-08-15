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أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:09 ص
واقعة طرد مصاب بالإيدز
واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أحمد على
أصدر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الدكتور عبد القادر الكيلاني مساء أمس، الأربعاء، توجيهات عاجلة إلى الدكتور أيمن الملاح، مدير مستشفي كفرالزيات العام، باستكمال وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية اللازمة للشخص المصاب بمرض الإيدز.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أن الشخص المصاب لم يتم طرده خارج أبواب المستشفي وسيتم تحويل الحالة لاستكمال علاجها بغرف العزل بمستشفى الحميات، مضيفًا "العمال بالمستشفى حملوه إلى "توك توك" لتوصيله إلى مستشفى الحميات إلا أنه رفض استكمال علاجه".

من جانبه، قال مدير مستشفى كفرالزيات العام، أيمن الملاح، إنه تم فتح تحقيق عاجل فى واقعة مريض الإيدز، موضحًا أن الشخص المريض وصل إلى المستشفي في حالة هياج وصياح هستيرية لتناوله كمية كبيرة من المخدرات، مؤكدًا أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تم اكتشاف إيجابية التحاليل.

وقال مدير مستشفى كفرالزيات العام إنه لا توجد خبرة لدى أطباء الشباب بالمستشفى العام في التعامل مع مثل هذه الأمراض، ولابد من تحويل الحالة إلى مستشفى الحميات بكفر الزيات ولكن المريض لم يكن في وعيه، وأصر على عدم الرحيل من المستشفي، وقام بأعمال بلطجة وافترش الأرض ورفض الذهاب إلي مستشفي الحميات لاستكمال علاجه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إحالة المتسببين في واقعة طرد مريض الإيدز من مستشفي كفر الزيات بعد اكتشاف إصابته بالمرض وترك المريض يعود الي منزله دون اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية فى شأن الواقعة.
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات
أول قرار من صحة الغربية حول واقعة طرد مصاب بالإيدز من مستشفى كفر الزيات

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