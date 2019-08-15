الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم فيلادلفيا يرفض التعاون معنا ومستمر في إطلاق النار

قالت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل منذ قليل إن منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا يرفض التعاون مع قوات الأمن ومستمر في إطلاق النار عليهم.





وكتبت الشرطة الأمريكية تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "نحاول إقناع مطلق النار في مدينة فيلادلفيا بالخروج من المبنى الذي يتحصن به ولكنه يرفض ومستمر في إطلاق النار".





وأضافت الشرطة الأمريكية "قلقون من إمكانية وجود رهائن لدى مطلق النار في مدينة فيلادلفيا".





وتم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور.





وهرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا.