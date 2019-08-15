ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك نووي روسي قبالة شواطئ الولايات المتحدة ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:11 ص
تحرك نووي روسي
تحرك نووي روسي
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إرسال قاذفتين من الطراز تو-160 يمكنهما حمل أسلحة نووية إلى منطقة بأقصى الشرق الروسي مواجهة لألاسكا في إطار مهمة تدريبية. 

وقالت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية الروسية على موقعها الإلكتروني، إن "الرحلة أظهرت قدرة موسكو على نشر قاذفات نووية على بعد 20 دقيقة من الولايات المتحدة، التي قالت إنها لا تبعد سوى 600 كيلومتر فقط".

وقاذفات توبوليف تو-160 الاستراتيجية والملقبة في روسيا بالبجعة البيضاء هي طائرة أسرع من الصوت يعود إنتاجها للحقبة السوفيتية ويمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا قصير المدى والتحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بلا توقف ودون التزود بالوقود في الجو.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرتين قطعتا مسافة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر في أكثر بقليل من ثماني ساعات من قاعدتهما في غرب روسيا وصولا إلى أنادير في منطقة تشوكتوكا المواجهة لألاسكا، مشيرةً إلى أن الرحلة تأتي في إطار تدريب تكتيكي يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية تنفي مزاعم انتهاك قاذفاتها أجواء اليابان

طائرتان تو-142 الروسية تحلقان على طول ساحل الولايات المتحدة وكندا

روسيا ترسل قاذفتين نوويتين إلى منطقة قرب الأراضي الأمريكية

ترشيحاتنا

ليفربول بقيادة محمد صلاح بطلا للسوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح ..فيديو

زيارة قبر الرسول.. 3 أحاديث لا تصح عنها.. وآداب ينبغي التحلي بها

نشرة اخبار البرلمان.. تفاصيل 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الإيجار القديم.. 15% ضرائب و5 ملايين جنيه غرامة.. 11 معلومة حول عقوبات وشروط التنقيب عن المعادن

تعرف على فضل زيارة المسجد النبوى وأجر الصلاة فيه

حمد بن جاسم يتطاول على السعودية والإمارات.. ورد قوى من قرقاش

شاهد.. فرحة جنونية لـ كلوب بعد فوز ليفربول بـ السوبر الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور