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أصل الحكاية

يرتدون فرو وقرون الخروف ويشربون دماء الأضحية.. أغرب طقوس المغرب فى العيد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:37 ص
سيدة تشرب كأس من
سيدة تشرب كأس من الدماء
ميس رضا
تختلف طقوس وعادات الاحتفال بالأعياد فى بلدان العالم العربي ، ورغم أن البعض ما زال يرتبط بهذه التقاليد الغريبة التى ورثها عن الآباء والأجداد دون النظر إلى التقدم التكنولوجي المتسارع الذي بات يغزو العالم بسرعة الصاروخ ، والبعض الآخر فضًل الاستغناء عنها لتصير في طي النسيان،
يرتدون فرو وقرون

ولعل أغرب الطقوس باحتفالات العيد فى دولة المغرب العربي تجسدها عدة مظاهر يقوم بها بعض المغاربة لتعكس حالة الترحاب بالعيد بشكل مختلف تماما عن دول أخري.

يرتدون فرو وقرون

ويشهد المغرب اليوم الخميس رابع أيام عيد الأضحى حيث بدأ الاثنين أول أيام العيد  على عكس البلدان العربية الأخرى التى سبقتهم بيوم بالاحتفال بأول أيام العيد الأحد.

يرتدون فرو وقرون

بوجلود

ظاهرة الـ "بوجلود"، هى أن  يرتدي  رجل قرون الخروف وفروه، ويمر على أصحاب الأضاحي ليجمع منهم صوف الخراف ويبيعها بالسوق.

 

ويقوم  البعض الآخر بغمس اليد في دم الضحية وتلطيخ الجدران بها، وبعضهم يشرب القليل من دمها لاعتقادهم أن ذلك يحمي من الجن.

يرتدون فرو وقرون

منع الجن


ومن ضمن الطقوس الغربية ايضا يقوم بعض المغاربة بسكب الملح فوق دماء الأضحية لمنع الجن، أو ملء فم الأضحية بالملح، ومنهم من يحني جبهتها أمام النساء، يحتفظن بمرارة الأضحية لاعتقادهم بأنها تشفي من الأمراض

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