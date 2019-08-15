أفلام هند صبري تحصد 147 مليونًا خلال 3 أشهر

استطاعت النجمة هند صبري هذا الموسم أن تحقق نجاحا منقطع النظير، حيث تجاوزت إيرادات أفلامها الثلاثة «الفيل الأزرق ٢» و«الممر» و«الكنز ٢» حاجز الـ ١٤٧ مليون جنيه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية وذلك خلال ثلاثة أشهر منذ بداية عرض أول فيلم لها «الممر».



هند دخلت تاريخ السينما المصرية لكونها النجمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في الأفلام التي شاركت بها مثل «الجزيرة» بجزئيه و«عمارة يعقوبيان» وحتى عايز حقي مع هاني رمزي حقق إيرادات جيدة لتصبح هند أيقونة نجاح سينمائيا وتلفزيونيا فقد حققت أعمالها عايزة اتجوز وفيرتيجو وامبراطورية مين وحلاوة الدنيا نجاحا كبيرا وقت عرضها.



واستطاعت هند صبري تحقيق المعادلة الصعبة بين أفلام تحقق النجاح الجماهيري والنقدي بل وحصدت جوائز عالمية كصمت القصور.



هند تسافر قريبا لفينسيا للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم في قسم افضل عمل أول بالمهرجان العالمي ومنها لتورنتو مع فيلمها نورا تحلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية بقسم اكتشاف.