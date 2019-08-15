سفير إيران يؤكد الإفراج عن الناقلة جريس 1





أعلن السفير الإيراني في لندن، الإفراج عن الناقلة جريس 1 دون تحديد وجهتها.



جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة كرونيكل، البريطانية، اليوم الخميس، أن سلطات جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بعدم إفراغ حمولة الناقلة النفطية في سوريا.



وأكدت صحيفة كرونيكل، أن جبل طارق لم يفرج عن الناقلة إلا بعد تعهد إيران بعدم إفراغ الحمولة في سوريا.



كانت حكومة جبل طارق، أعلنت أنها أفرجت عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1، وذلك بعد أن أفرجت عن قبطان الناقلة الإيرانية و3 ضباط من طاقمها.



كما نفت صحيفة كرونيكل، التي نقلت الخبر بشكل عاجل، وجود أي طلبات أمريكية حاليا أمام المحكمة بجبل طارق بشأن الناقلة.

