مصطفى بكري: الدولة كانت تعرف نوايا قيادات الإخوان قبل فض اعتصام رابعة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية كانت تعرف نوايا قيادات جماعة الإخوان من البداية قبل فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية قامت بدعوة منظمات المجتمع المدني وقت فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.



وأكد أن جميع خطوات فض اعتصام رابعة العدوية تمت بالقانون، موضحا أن التعليمات كانت واضحة للضباط والجنود لضبط النفس.



وأشار إلى أن الجناح العسكري لجماعة الإخوان بدأ في الهجوم علي قوات الأمن وأسقط أول مصاب في الإعتصام وهو ضابط شرطة، ومن ثم بدأت في العمليات الإجرامية.