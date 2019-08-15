مصطفى بكري: فض اعتصام رابعة كان ضروريا لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فض اعتصام ميدان رابعة كان ضروريا بعد الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق مصر وشعبها.



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان قاموا بممارسة شتي أنواع الإرهاب لنشر الفوضى.



وأشار إلي أن الأهالي في ميدان رابعة ذاقوا الأمرين بعد أن سيطر الإخوان على الميدان وأعلنوا دولة داخل الدولة من أجل الضغط على المؤسسات الوطنية لكي تنصاع إلى أوامرهم.



وأردف مصطفى بكري، أن الجناح العسكري لجماعة الإخوان بدأ في الهجوم علي قوات الأمن وأسقط أول مصاب في الإعتصام وهو ضابط شرطة، ومن ثم بدأت في العمليات الإجرامية.



