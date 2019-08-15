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رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: اختبرنا عددا من اللاعبين خلال مواجهة نجران السعودي.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:25 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قال هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، إن الفريق خاض مباراة قوية ضد نجران السعودي ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف شعبان، خلال لقائه مع مراسل برنامج «ملعب البلد»، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، والمذاع على قناة «صدى البلد»، ان نجران فريق قوي ويمتلك إمكانيات كبيرة وغلب الطابع الرسمي على المباراة.

وأوضح المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن الفريق استفاد للغاية خلال مباراته الودية أمام نجران السعودي بعد اختبار أكثر من لاعب في اللقاء الودي وكانت تجربة مفيدة للغاية.

وكشف هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، أن الفريق خاض أيضا مباراة ودية أمام المنتخب الأوليمبي للسودان وقبله فريق الباطن السعودي وكانت تجربة قوية للغاية.

https://www.youtube.com/watch?v=ABof3t-s4zI

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