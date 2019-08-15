طريقة الاقلاع عن التدخين.. بـ 5 خطوات فعالة



طريقة الاقلاع عن التدخين



1- قم بوضع خطة لـ الاقلاع عن التدخين:

ويجب ان تضع لنفسك خطة لتساعد نفسك على الإقلاع عن التدخين، حيث يجب ان تحدد لنفسك مواقيت لتدخين السجائر، وعدد محدود لاستهلاكها في اليوم بأكمله.



2- اشغل وقتك ويومك بالمهام عند الاقلاع عن التدخين:

ولكي لا تفكر في التدخين عليك ان تبقيه مشغولا بالعديد من المهام خلال يومك، حيث ان من دور هذا الأمر ان يصرف انتباهك عن الرغبة الملحة لتدخين السجائر، لذا عليك باتباع بعض العادات، مثل:



ممارسة الرياضة. الخروج من المنزل للنزهة.

مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة.

اجعل يديك مشغولين باستخدام القلم أو المسواك.

اشرب الكثير من الماء.

الاسترخاء مع التنفس العميق.

إذهب إلى السينما.

اقض بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة وبالأخص مع الأشخاص الغير مدخنين.

إذهب إلى العشاء في مطعمك المفضل، واجلس في الجزء الغير مخصص للمدخنين.



3- تخلص من الأشياء التي تذكرك عند الاقلاع عن التدخين:

وهناك بعض الأشياء أو المواقف، أو حتى الاماكن والتي يمكن ان تذكرك بالتدخين،.و فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الإقلاع عن التدخين والتغلب على بعض مسببات التدخين الشائعة:



تخلص من السجائر ، والولاعات ، وطفايات السجائر إذا لم تقم بذلك بالفعل.

تجنب الكافيين ، مما قد يجعلك تشعر بالقلق. حاول شرب الماء بدلاً من ذلك.

اقضي بعض الوقت مع أشخاص غير المدخنين.

اذهب إلى الأماكن التي لا يسمح فيها بالتدخين.

تناول الطعام الصحي، عند الشعور بالرغبة في تناول الطعام، أو الجوع الشديد.

قم بتغيير روتينك لتجنب الأشياء التي قد ترتبط بها بالتدخين.



4- كن إيجابيا عند الاقلاع عن التدخين:

وسوف يساعد ان تكون إيجابيا في الإقلاع عن التدخين، لذا عليك ان تكافئ نفسك إن مر عليك يوما كاملا بدون ان تدخن السجائر، وحتى إن خانتك عزيمتك، عليك ان تستعيد زمام الأمور، وتعود تتبع نفس الوتيرة في الإقلاع عن التدخين مرة أخرى.



5- اطلب المساعدة من الآخرين عند الاقلاع عن التدخين:

لا تحتاج إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لـ الاقلاع عن التدخين، ولكن عليك ان تخبر عائلتك وأصدقائك عندما تبدأ في الإقلاع عن التدخين، وذلك حتى يتجنبوا التدخين أمامك، أو حتى يوفوا لك جميع السبل التي تساعدك في التغلب على أعراض الإنسحاب الصعبة.

طريقة الاقلاع عن التدخين بعد ارتفاع اسعار السجائر، وشكوى المدخنين بأن ثمن علب السجائر الجديدة يمكن ان تؤسس مشروعا إن قاموا بالتوقف عن تدخينها، وإذا كنت تفكر بجدية للتوقف عن التدخين، وتوفير المال التي تنفقة عليها، فسوف يهمك قراءة هذا التقرير، إن كنت تفكر في طريقة الاقلاع عن التدخين.وقد يواجه المدخنين بعض الصعوبات عند الإقلاع عن التدخين، وخصوصا في الأيام الأولى، وذلك لأن الجسم يتخلص من النيكوتين الموجودة في الدم، وفيما يلي سنذكر لكم طريقة الاقلاع عن التدخين بخطوات بسيطة وللتخلص ايضا من أثار التدخين، و أعراض انسحاب النيكوتين بـ 5 خطوات فقط، وتشمل: