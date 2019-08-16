المحرصاوي يزور الحسين الجامعي عقب إجازة العيد.. ويطمئن على طالب إندونيسيا

زار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



ووقف رئيس الجامعة على مستوى الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى مجانًا، وبما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة في ظل الجهود المثمرة التي تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التي تستهدف تُخفيف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.



واطمأن -خلال جولته الميدانية- على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، بوحدة الغسيل الكلوي، والالتزام بالصيانة الدورية، للماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة ، كما تفقد أعمال تطوير مستشفى الحسين، إضافة إلى مستشفى الطوارئ.



واطمأن رئيس الجامعة كذلك على أحد طلاب إندونيسيا الذى يتلقى العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، مشددا على ضرورة توفير كافة الرعاية الصحية اللازمة له حتى يتماثل للشفاء التام ولجميع المرضى.