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أمريكا تهدد بمنع دخول طاقم السفينة الإيرانية جريس 1 إلى أراضيها

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:50 ص
(حريس 1) تحمل شحنة
(حريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس.
أحمد قاسم
هددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بمنع دخول طاقم السفينة الإيرانية "جريس 1" إلى أراضيها، وذلك بعد أن أعلنت حكومة جبل طارق الإفراج عنها، أمس الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: ": واشنطن تعتبر العاملين على متن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 على صلة بالإرهاب".

وأضافت: "السفينة الإيرانية جريس 1 كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني عن طريق نقل النفط إلى سوريا، وواشنطن ستستخدم كل ما في جعبتها من أدوات لمنع إيران ووكلائها من زعزعة الاستقرار".

وسمحت المحكمة العليا في جبل طارق، الخميس، لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع يوليو، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه، بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.

وقالت إيران خطيا إن حمولة "جريس 1" ليست موجهة إلى سوريا، التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها.

وقال القاضي دادلي رئيس المحكمة "لم تعد السفينة قيد الاحتجاز".

وأوضح دادلي أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.

لكن قرار المحكمة لا يمنع الولايات المتحدة من تقديم طلبها في وقت لاحق لاحتجاز الناقلة قبل أن تغادر المياه الإقليمية لجبل طارق في الساعات أو الأيام المقبلة.

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