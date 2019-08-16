بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد

نشرت المطربة بوسي على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " صورة لها بإطلالة جديدة أبهرت متابعيها.



وظهرت بوسي بجامب سوت بيج او اللون الجملي بتصميم كاجوال ، وجيوب وحزام من الخصر جعل تصميم الجامب سوت مميز ، وامسكت بوسي حقيبة يد كبيرة لونها ابيض مع سليبر ابيض .



وكانت بوسي التقطت الصور بوضعية الموديل وفوقها شجرة بها العديد من الورد الأحمر الفاتح الذي اعطي جمالا للصورة .



ولم تتكلف بوسي في تسريحة شعرها ولكنها اعتمدت تسريحتها المعتادة بشعرها الأسود القصير الناعم وكانت هذه الإطلالة هي الأولى بعد العيد .





