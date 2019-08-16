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مرأة

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:09 ص
المطربة بوسي
المطربة بوسي
ريهام قدري
نشرت المطربة بوسي على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " صورة لها بإطلالة جديدة أبهرت متابعيها.

وظهرت بوسي بجامب سوت بيج او اللون الجملي بتصميم كاجوال ، وجيوب وحزام من الخصر جعل تصميم الجامب سوت مميز ، وامسكت بوسي حقيبة يد كبيرة لونها ابيض مع سليبر ابيض .

وكانت بوسي التقطت الصور بوضعية الموديل وفوقها شجرة بها العديد من الورد الأحمر الفاتح الذي اعطي جمالا للصورة .

ولم تتكلف بوسي في تسريحة شعرها ولكنها اعتمدت تسريحتها المعتادة بشعرها الأسود القصير الناعم وكانت هذه الإطلالة هي الأولى بعد العيد .


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