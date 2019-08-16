ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-8-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، الموافق 16-8- 2019.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.16جنيه، وشراء 20.05جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94جنيه.

